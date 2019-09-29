Гвардиола: «Ман Сити» не мог себе позволить потерять очки в игре с «Эвертоном»

Главный тренердал комментарий после победы над(3:1)в поединке седьмого тура АПЛ.

«Мы знали, что "Ливерпуль" снова победил, и разрыв составил бы восемь очков, мы не могли этого позволить. Мы знаем, против какой команды мы противостоим — они имеют семь побед подряд, чемпионы Европы и играют в хороший футбол.

Очевидно, мы не можем потерять слишком много очков, потому что в прошлом сезоне они проиграли только одну игру», — цитирует Гвардиолу Goal.

«Манчестер Сити» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на пять очков. 0