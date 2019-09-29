Черевченко: «Арсенал» пытался не давать «быкам» разыгрывать мяч

Главный тренер «Арсенала»высказал мнение о причинах поражения от(0:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Потому что "Краснодар" лучше начал играть в этом матче. При счете 0:2 ожили, силы появились. Второе, хотя "Краснодар" и владел преимуществом, но голевых моментов он не создавал.

Пенальти на 38-й минуте встречи... Знаете, если я заведусь... Лучше не надо. Не буду обсуждать. Есть же еще те, кто телевизор смотрят, что здесь говорить?

План на игру? "Арсенал" пытался не давать "быкам" разыгрывать мяч в одно-два касания», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». 0