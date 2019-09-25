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    «Ахмат» вырвал победу у СКА в Хабаровске

    Кубок России Футбол России Ахмат СКА-Хабаровск
    В рамках 1/16 финала Кубка России «Ахмат» приехал в Хабаровск на матч с клубом СКА. В основное время выяснить победителя не удалось, поэтому судьи назначили дополнительное время и серию пенальти.

    Виталий Гудиев
    Виталий Гудиев

    Счет был открыт благодаря голу Бериши на 76 минуте встречи. Однако этот результат клубу из Грозного удержать не удалось, и на 82 минуте арбитр назначил пенальти в его ворота. Таким образом, Кацаев использовал шанс, спасши свою команду от поражения.

    В дополнительное время уже хозяева вышли вперед. На 101 минуте был зафиксирован автогол Нижича. Спустя 10 минут после этого события Митришев смог установить былое равновесия, тем самым переведя матч в серию пенальти.

    В серии 11-метровых ударов «Ахмат» добыл победу со счетом 2:4. 0

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