Евсеев рассказал, как звал Глушакова в «Уфу»

Главный тренер «Уфы»рассказал, что приглашал полузащитникав свою команду.

В итоге хавбек перешел в «Ахмат», где, по словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, ему предложили зарплату в два с пловиной раза больше.

«Газизов говорил, что в межсезонье звонил Денису Глушакову, звал в "Уфу"? Правильно говорит. Я сам звонил Глушакову и разговаривал с ним.

Он мне сказал: "Очень приятно. Все возможно". Понимали, что не только мы хотим его, многие другие клубы тоже.

Он выбрал тот вариант, который его устроил. Какие могут быть вопросы?», — приводит слова Евсеева «Спорт-Экспресс». 0