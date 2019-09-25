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    Евсеев рассказал, как звал Глушакова в «Уфу»

    Уфа Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что приглашал полузащитника Дениса Глушакова в свою команду.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    В итоге хавбек перешел в «Ахмат», где, по словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, ему предложили зарплату в два с пловиной раза больше.

    «Газизов говорил, что в межсезонье звонил Денису Глушакову, звал в "Уфу"? Правильно говорит. Я сам звонил Глушакову и разговаривал с ним.

    Он мне сказал: "Очень приятно. Все возможно". Понимали, что не только мы хотим его, многие другие клубы тоже.

    Он выбрал тот вариант, который его устроил. Какие могут быть вопросы?», — приводит слова Евсеева «Спорт-Экспресс». 0

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