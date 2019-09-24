«Барселона» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет на 6-й минуте открыли каталонцы. Месси навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Антуан Гризманн сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.

На 15-й минуте Артур Рамос получил пас в центральной зоне у штрафной «Вильярреала», прицелился и исполнил точный удар со средней дистанции в девятку ворот.

Гости отквитали один мяч на 44-й минуте Санти Касорла получил передачу низом у штрафной каталонцев, продвинулся вперед и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Тер Штегена.

После этой игры «Барселона» набрала десять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Хетафе», а «Вильярреал» на своем поле встретится с «Бетис».