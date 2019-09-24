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    «Барселона» обыграла «Вильярреал»

    «Барселона» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Счет на 6-й минуте открыли каталонцы. Месси навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Антуан Гризманн сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.

    На 15-й минуте Артур Рамос получил пас в центральной зоне у штрафной «Вильярреала», прицелился и исполнил точный удар со средней дистанции в девятку ворот.

    Гости отквитали один мяч на 44-й минуте Санти Касорла получил передачу низом у штрафной каталонцев, продвинулся вперед и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Тер Штегена.

    После этой игры «Барселона» набрала десять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, расположился на восьмом месте.

    В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Хетафе», а «Вильярреал» на своем поле встретится с «Бетис».

    Примера. 6-й тур
    «Барселона» — «Вильярреал» — 2:1 (2:1)
    Голы: Гризманн, 6 (1:0). Артур, 15 (2:0). Касорла, 44 (2:1)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Артур, Сержи Роберто (де Йонг, 63), Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чиквуэзе, Замбо, Иборра, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Токо-Экамби, 57), Морено (Мойсес Гомес, 68)Предупреждения: Сержи Роберто, 26. Гризманн, 47. Замбо, 72. Альбиоль, 81. Фирпо, 82. Бускетс, 90
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