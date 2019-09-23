Вертонген: VAR превращает футбол в другую игру

Защитник лондонскогопрокомментировал поражение в матче 6 тура АПЛ против. Напомним, что «лисы» выиграли со счетом 2:1.

«Было сложно. Мне казалось, что у нас всё хорошо складывается, мы думали, что побеждаем 2:0. Мы хорошо защищались, хотя и не создали много моментов, но игра складывалась комфортно.

Очевидно, что нужно доверять VAR. Система позволяет принимать правильные решения. В первом тайме VAR помог нам. Но футбол превращается в другую игру, понимаете. Он лишается чего-то. Это к лучшему, но футбол изменился. На просмотр уходит много времени», — приводит слова футболиста TalkSPORT. 0