«Оренбург» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Железнодорожники» вышли вперед на 10-й минуте, когда Гжегож Крыховяк навесил на в штрафную на Дмитрия Баринова, который спокойно пробил в угол ворот.
Хозяева могли отыграться на 28-й минуте, но мяч после удара головой Филипа Рогича по высокой дуге угодил в перекладину.
В начале второго тайма Жоау Мариу заработал пенальти, который на 48-й минуте без особых проблем реализовал Федор Смолов.
«Оренбург» сократил отставание на 69-й минуте. Андрей Малых сделал навесную передачу, а Рогич ударом головой с края вратарской переправил мяч в сетку.
Подопечные Владимира Федотова бросились отыгрываться, но едва не пропустили сами. На 85-й минуте Сергей Терехов вынес мяч с линии ворот после удара Бенедикта Хеведеса.
То, что не удалось Хеведесу, на 88-й минуте сделал Антонио Эдер. Португалец, вышедший на замену, точно пробил головой после подачи Мариу.
Незадолго до финального свистка Артем Кулишев вновь сократил отставание хозяев до минимума, но на большее их не хватило.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место (20 очков), а «Оренбург» — 14-е (8 очков). 0