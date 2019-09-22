«Оренбург» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

одержал победу надв выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Железнодорожники» вышли вперед на 10-й минуте, когда Гжегож Крыховяк навесил на в штрафную на Дмитрия Баринова, который спокойно пробил в угол ворот.

Хозяева могли отыграться на 28-й минуте, но мяч после удара головой Филипа Рогича по высокой дуге угодил в перекладину.

В начале второго тайма Жоау Мариу заработал пенальти, который на 48-й минуте без особых проблем реализовал Федор Смолов.

«Оренбург» сократил отставание на 69-й минуте. Андрей Малых сделал навесную передачу, а Рогич ударом головой с края вратарской переправил мяч в сетку.

Подопечные Владимира Федотова бросились отыгрываться, но едва не пропустили сами. На 85-й минуте Сергей Терехов вынес мяч с линии ворот после удара Бенедикта Хеведеса.

То, что не удалось Хеведесу, на 88-й минуте сделал Антонио Эдер. Португалец, вышедший на замену, точно пробил головой после подачи Мариу.

Незадолго до финального свистка Артем Кулишев вновь сократил отставание хозяев до минимума, но на большее их не хватило.

РПЛ. 10-й тур «Оренбург» — «Локомотив» (Москва) — 2:3 (0:1) Голы: Баринов, 10 (0:1). Смолов, 48 — с пенальти (0:2). Рогич, 69 (1:2). Эдер, 88 (1:3). Кулишев, 90+2 (2:3)«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Афонин, 64), Мишкич, Рогич (Чуканов, 88), Зотов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 80), Деспотович«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Хеведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Жемалетдинов, Баринов (Идову, 90), Крыховяк (Коломейцев, 68), Жоау Мариу, Смолов (Эдер, 75)Предупреждения: Игнатьев, 33. Живоглядов, 45+1. Коломейцев, 77

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место (20 очков), а «Оренбург» — 14-е (8 очков). 0