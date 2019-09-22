Балотелли планирует сыграть на Евро-2020

Нападающий «Брешии»заявил, что набрал отличную физическую форму, которая должно помочь ему вернуться на высочайший уровень.

«Мне кажется, что за последние полтора месяца я тренировался больше, чем за предыдущие десять лет моей карьеры!

Естественно, я не полностью готов к матчам, поскольку сыграл лишь в двух товарищеских встречах, но я в отличной форме. Такой вес, как сейчас, у меня был в последний раз в "Манчестер Сити".

Конечно, моя цель — выступить за сборную Италии на Евро-2020, но прямо сейчас первая задача — привести себя в полную готовность как можно скорее», — рассказал Балотелли в интервью DAZN. 0