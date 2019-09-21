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    Докампо: Во втором тайме на поле была только одна команда

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    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо — о поражение своей команды в матче против «Зенита» (0:5) в 10-м туре РПЛ.

    Эдуардо Докампо
    Эдуардо Докампо

    «Во втором тайме на поле была только одна команда. В первом мы что-то пытались, но после перерыва на поле был только "Зенит". Принципиально было проиграть 0:5 или 0:6? Не принципиально.

    Когда играем с такими соперниками, нам очень тяжело. Но не надо сомневаться в том, что мы делаем. Надо двигаться вперед. Да, мы получили большой удар, но мы на верном пути. Имеем, что имеем. Если будем сомневаться, потеряем себя.

    Отставка? Продолжаем работать. Мы думаем, что это был оптимальный состав на этот матч. Мы сделаем выводы из этого поражения. Идем дальше.

    VAR должен был на всех матчах. Все должны быть в равных условиях», — приводит слова наставника официальный сайт казанского клуба. 0

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