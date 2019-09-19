Почеттино не удивила мощная игра «Олимпиакоса»

Главный тренерзаявил, что его не удивила мощная игра греческогов матче группового этапа Лиги чемпионов.

«На данный момент счет кажется справедливым. Атмосфера на матче была прекрасной. Одной из лучших, что я видел на стадионах. Нам было сложно в течение всего матча.

Меня не удивила мощная игра "Олимпиакоса". Лига чемпионов — один из самых тяжелых турниров в мире. Соперник заслуживает похвалы, он сыграл очень хорошо.

Думаю, в целом "Олимпиакос" создал больше опасных моментов, но это не значит, что у него было больше шансов забить или если мы будем сравнивать владение», — цитирует Поччетино пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:2. Хозяева поля смогли сравнять счет, проигрывая по ходу встречи — 0:2. 0