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    Почеттино не удивила мощная игра «Олимпиакоса»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что его не удивила мощная игра греческого «Олимпиакоса» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «На данный момент счет кажется справедливым. Атмосфера на матче была прекрасной. Одной из лучших, что я видел на стадионах. Нам было сложно в течение всего матча.

    Меня не удивила мощная игра "Олимпиакоса". Лига чемпионов — один из самых тяжелых турниров в мире. Соперник заслуживает похвалы, он сыграл очень хорошо.

    Думаю, в целом "Олимпиакос" создал больше опасных моментов, но это не значит, что у него было больше шансов забить или если мы будем сравнивать владение», — цитирует Поччетино пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что матч завершился со счетом 2:2. Хозяева поля смогли сравнять счет, проигрывая по ходу встречи — 0:2. 0

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