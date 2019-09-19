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    Тренерский штаб «Краснодара»: Очень плохое для нас начало

    Лига Европы Краснодар Базель Календарь Лиги Европы
    В рамках стартового тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» ездил в гости к «Базелю». «Быки» уступили с разгромным счетом 5:0.

    Триндаде де Вильена
    Триндаде де Вильена

    «Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя.

    О недооценке соперника речи не идет. Это же "Базель", который постоянно играет в еврокубках», — сказал Матвеев в интервью службе новостей ТАСС.

    Такого разгрома «Краснодар» не терпел уже 5 лет. В 2014 году команда уступила «Вольфсбургу» со счетом 1:5. Таким образом, в этот раз «быки» побили свой антирекорд, не забив ни одного гола и пропустив пять. 0

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