Тренерский штаб «Краснодара»: Очень плохое для нас начало

В рамках стартового тура группового этапа Лиги Европыездил в гости к. «Быки» уступили с разгромным счетом 5:0.

«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя.

О недооценке соперника речи не идет. Это же "Базель", который постоянно играет в еврокубках», — сказал Матвеев в интервью службе новостей ТАСС.

Такого разгрома «Краснодар» не терпел уже 5 лет. В 2014 году команда уступила «Вольфсбургу» со счетом 1:5. Таким образом, в этот раз «быки» побили свой антирекорд, не забив ни одного гола и пропустив пять. 0