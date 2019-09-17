Тренера «Валенсии»: Матч с «Челси» — серьезнейший вызов

Главный тренер «Валенсии»рассказал о готовности команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов с

«Атмосфера в команде очень хорошая. Завтра начнется лучший клубный турнир Европы, и мотивировать дополнительно никого не надо.

Все мечтают сыграть, ощутить эту атмосферу, выйти в стартовом составе. Никто не хочет остаться в стороне, и для меня это самое важное.

"Челси" — великая команда, в составе которой есть несколько фантастических игроков. Это серьезнейший вызов, но и очень интересный.

Мы не сомневаемся, что соперник способен доставить нам уйму проблем. Собираемся как следует подготовиться к этому матчу и постараемся добиться хорошего результата», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Челси» — действующий победитель Лиги Европы. «Валенсия» — полуфиналист ЛЕ-2018/19. 0