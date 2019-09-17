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    Тренера «Валенсии»: Матч с «Челси» — серьезнейший вызов

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    Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о готовности команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

    Альберт Селадес
    Альберт Селадес

    «Атмосфера в команде очень хорошая. Завтра начнется лучший клубный турнир Европы, и мотивировать дополнительно никого не надо.

    Все мечтают сыграть, ощутить эту атмосферу, выйти в стартовом составе. Никто не хочет остаться в стороне, и для меня это самое важное.

    "Челси" — великая команда, в составе которой есть несколько фантастических игроков. Это серьезнейший вызов, но и очень интересный.

    Мы не сомневаемся, что соперник способен доставить нам уйму проблем. Собираемся как следует подготовиться к этому матчу и постараемся добиться хорошего результата», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Челси» — действующий победитель Лиги Европы. «Валенсия» — полуфиналист ЛЕ-2018/19. 0

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