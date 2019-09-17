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    Фирмино, Салах и Мане — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

    «Наполи» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Наполи» и «Ливерпуля» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберто Фирмино и Мохамед Салах
    Роберто Фирмино и Мохамед Салах

    Встреча группы E пройдет на стадионе «Сан-Паоло» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Наполи»: Мерет, Аллан, Руй, Кальехон, Руис, Лосано, Мертенс, Ди Лоренцо, Инсинье, Кулибали, Манолас.

    Запасные: Оспина, Льоренте, Эльмас, Максимович, Зелиньски, Гулям, Милик.

    «Ливерпуль»: Адриан, Фабиньо, ван Дейк, Милнер, Фирмино, Мане, Салах, Хендерсон, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд.

    Запасные: Келлехер, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакири.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2,38, тогда как на успех «Наполи» — 3.20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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