ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАУспех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом» «Реал»Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию» «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»
  • 23:52
    • «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»
  • 23:41
    • «Милан» нанес поражение «Вероне»
  • 20:59
    • «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих
  • 21:08
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»
  • 20:23
    • «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»
  • 19:37
    • «Металлург» потерпел четвертое поражение кряду при Воробьеве
  • 19:24
    • СКА на домашней арене одолел «Йокерит»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Наполи» победную серию «Ливерпуля»?

    «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Наполи Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на «Наполи» — «Ливерпуль»
    Пока что «Наполи» проиграл один матч на старте сезона
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «Сан Паоло» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 17 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Играть!
    •

    «Наполи»

    Это будет первый поединок «Наполи» в новом сезоне Лиги чемпионов. В прошлой кампании клуб вылетел из группового этапа турнира и дошел до четвертьфинала Лиги Европы.

    В первом туре нового розыгрыша Серии А игра дружины Анчелотти получилась феерической. На выезде «Партенопеи» одолели «Фиорентину» со счетом 4:3.

    Во 2-м туре «адзурри» в еще одном фееричном матче проиграли на выезде «Ювентусу» 3:4. Тем не менее, в третьем туре команде удалось победить дома «Сампдорию» (2:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    «Ливерпуль»

    По завершении четырех туров Премьер-лиги мерсисайдцы расположились на 1 месте в турнирной таблице с 12 очками в активе и отрывом от «Манчестер Сити» в пять пунктов.

    В первой домашней игре нового сезона «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (4:1), а позже команда удачно выступила в Суперкубке УЕФА. Во встрече в Стамбуле подопечные Клоппа в серии пенальти победили «Челси» (2:2, 5:4).

    В следующем матче АПЛ «Красные» на выезде одолели «Саутгемптон» (1:2), а затем расправились с «Арсеналом» (3:1). В четвертом туре был бит «Бернли» (3:0) на выезде.

    Наконец, перед грядущей встречей коллектив победил дома «Ньюкасл» (3:1) в пятом туре, после чего его победная серия составила шесть матчей.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торино — Лечче
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Интер — Славия Прага
  • Завтра в 19:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Завтра в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Завтра в 19:55
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Валенсия
  • Завтра в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Генк
  • Завтра в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — РБ Лейпциг
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Лилль
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019     Кевин де Брейне
  • Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
    • 12:11 10/09/2019     Рахим Стерлинг
  • Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гости
    • 17:24 11/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года. Прогноз на «Наполи» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75
    Тоже интересно
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 08:49
    • Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле
  • 08:31
    • Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP
  • 08:15
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 08:01
    • «Аризона» проиграла «Вегасу» в предсезонном матче
  • 23:57
    • «Бетис» сыграл вничью с «Хетафе»
  • 23:19
    • Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку
    Теему Пукки Футбол Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»Новичок АПЛ заслуженно обыграл действующего чемпиона Вчера в 14:560
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • 16:01
    • «Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие