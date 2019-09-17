«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «Сан Паоло» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Ливерпуль».

«Наполи»

Это будет первый поединок «Наполи» в новом сезоне Лиги чемпионов. В прошлой кампании клуб вылетел из группового этапа турнира и дошел до четвертьфинала Лиги Европы.

В первом туре нового розыгрыша Серии А игра дружины Анчелотти получилась феерической. На выезде «Партенопеи» одолели «Фиорентину» со счетом 4:3.

Во 2-м туре «адзурри» в еще одном фееричном матче проиграли на выезде «Ювентусу» 3:4. Тем не менее, в третьем туре команде удалось победить дома «Сампдорию» (2:0).

«Ливерпуль»

По завершении четырех туров Премьер-лиги мерсисайдцы расположились на 1 месте в турнирной таблице с 12 очками в активе и отрывом от «Манчестер Сити» в пять пунктов.

В первой домашней игре нового сезона «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (4:1), а позже команда удачно выступила в Суперкубке УЕФА. Во встрече в Стамбуле подопечные Клоппа в серии пенальти победили «Челси» (2:2, 5:4).

В следующем матче АПЛ «Красные» на выезде одолели «Саутгемптон» (1:2), а затем расправились с «Арсеналом» (3:1). В четвертом туре был бит «Бернли» (3:0) на выезде.

Наконец, перед грядущей встречей коллектив победил дома «Ньюкасл» (3:1) в пятом туре, после чего его победная серия составила шесть матчей.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0