Министр спорта Катара: Постараемся провести ЧМ лучше, чем Россия

В своем интервью «Р-Спорт» министр культуры и спортасделал громкое заявление касательно предстоящего чемпионата мира, который состоится в 2022 году. По его словам, власти сделают все, чтобы провести турнир лучше, чем

«Мы были счастливы, видя, чего удалось достигнуть России, которую тоже обвиняли в коррупции при получении права на проведение чемпионата мира, но ей удалось провести прекрасный турнир. Главный вызов сейчас для проведения мирового чемпионата по футболу в Катаре — провести его лучше, чем Россия. Это очень трудно, но мы сделаем для этого все возможное», — заявил Салах аль-Али.

Напомним, что ЧМ-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Таким образом, Катар станет первой арабской страной, которой удастся провести подобный турнир. 0