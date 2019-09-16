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    • Министр спорта Катара: Постараемся провести ЧМ лучше, чем Россия
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    Министр спорта Катара: Постараемся провести ЧМ лучше, чем Россия

    Чемпионат мира по футболу-2022
    В своем интервью «Р-Спорт» министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганим аль-Али сделал громкое заявление касательно предстоящего чемпионата мира, который состоится в 2022 году. По его словам, власти сделают все, чтобы провести турнир лучше, чем Россия.

    Фрагмент финала Чемпионата мира 2018
    Фрагмент финала Чемпионата мира 2018

    «Мы были счастливы, видя, чего удалось достигнуть России, которую тоже обвиняли в коррупции при получении права на проведение чемпионата мира, но ей удалось провести прекрасный турнир. Главный вызов сейчас для проведения мирового чемпионата по футболу в Катаре — провести его лучше, чем Россия. Это очень трудно, но мы сделаем для этого все возможное», — заявил Салах аль-Али.

    Напомним, что ЧМ-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Таким образом, Катар станет первой арабской страной, которой удастся провести подобный турнир. 0

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