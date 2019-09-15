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    «Локомотив» рассказал о травмах Миранчука и Хеведеса

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    «Локомотив» рассказал о характере травм Антона Миранчука и Бенедикта Хеведеса, которые были получены игроками в матче против «Сочи».

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    Хеведес в результате столкновения с игроком «Сочи» получил серьезное рассечение в области глаза.

    Как сообщает официальный сайт «Локо», сразу после игры защитнику наложили более десяти швов.

    «Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с "Байером-04", однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча», — отмечается в сообщении.

    Миранчук получил травму стопы.

    «В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с "Байером-04" Антон полетит вместе с командой», — сообщили в «Локо».

    Напомним, «Локо» обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Матч против «Байера» состоится 18 сентября. 0

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