«Локомотив» рассказал о травмах Миранчука и Хеведеса

рассказал о характере травм, которые были получены игроками в матче против

Хеведес в результате столкновения с игроком «Сочи» получил серьезное рассечение в области глаза.

Как сообщает официальный сайт «Локо», сразу после игры защитнику наложили более десяти швов.

«Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с "Байером-04", однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча», — отмечается в сообщении.

Миранчук получил травму стопы.

«В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с "Байером-04" Антон полетит вместе с командой», — сообщили в «Локо».

Напомним, «Локо» обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Матч против «Байера» состоится 18 сентября. 0