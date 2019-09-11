Гол Попова не спас Болгарию от поражения в матче с Ирландией

одержала домашнюю победу над(3:1) в товарищеском матче.

В стартовом составе болгар появился экс-хавбек ЦСКА Георгий Миланов. В перерыве его заменил полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, который и стал автором единственного мяча команды.

За ирландскую команду голы забили Алан Браун, Кевин Лонг и Джеймс Коллинз.