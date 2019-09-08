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    Италия одолела Финляндию, Греция упустила победу над Лихтенштейном

    Евро-2020 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Греции
    Сборная Италии одержала гостевую победу над командой Финляндии (2:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

    Сборная Италии
    Сборная Италии

    Счет в матче на 59-й минуте открыли итальянцы. Кьеза исполнил классную подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Чиро Иммобиле точным ударом головой отправил мяч с рикошетом от штанги в сетку ворот.

    На 72-й минуте в ворота сборной Италии был назначен пенальти за фол Сенси. Теэму Пукки уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, а Доннарумма бросился в угол.

    На 78-й минуте пенальти был назначен в ворота хозяев — Вайсанен рукой остановил мяч после удара в исполнении Барелла. Одиннадцатиметровый удар реализовал Жоржиньо.

    В другом матче группы сборная Греции на своем поле сыграла вничью со сборной Лихтенштейна — 1:1.

    Счет в матче был открыт на 33-й минуте хозяевами — отличился Георгиос Масурас. На 85-й минуте Деннис Саланович сравнял счет.

    В группе J сборная Италии (18 очков) лидирует после шести побед кряду, опережая Финляндию (12), Армению (9), Боснию и Герцеговину (6), Грецию (5) и Лихтенштейн (1).

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Греция — Лихтенштейн — 1:1 (1:0)
    Голы: Масурас, 33 (1:0). Саланович, 85 (1:1)Греция: Баркас, Папастатопулос, Манолас, Бакакис, Цимикас, Фетфатзидис (Павлидис, 68), Бухалакис (Зека, 62), Самарис, Кулурис, Масурас (Яннулис, 86), ВрусайЛихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер (Хофер, 82), Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Визер, Губзер (Сейхан Йилдиз, 56), Саланович, Л.Майер (Брендле, 64)Предупреждения: Масурас, 37. Л.Майер, 54. Зека, 87

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Финляндия — Италия — 1:2 (0:0)
    Голы: Иммобиле, 59 (0:1). Пукки, 72 — с пенальти (1:1). Жоржинью, 79 — с пенальти (1:2)Финляндия: Храдецки, Гранлунд (Сойри, 82), Араюри, Тойвио, С.Вяйсянен, Уронен, Лод, Камара, Шюллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75), ПуккиИталия: Доннарумма, Иццо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8), Жоржинью, Сенси, Барелла, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76), ПеллегриниПредупреждения: Жоржинью, 21. Шюллер, 57. Доннарумма, 72. Араюри, 74. С.Вяйсянен, 79. Кауко, 90+3
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