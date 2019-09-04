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    КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит»

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    Представитель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил о том, что футбольные клубы «Спартак» и «Зенит» получили денежные штрафы за действия болельщиков в матче РПЛ. Об этом сообщает ТАСС.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «За использование и бросание пиротехнических изделий "Спартак" оштрафован на 190 тыс. рублей. Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тыс. рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф — 100 тыс. рублей.

    За скандирование оскорбительных выражений "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники — на 90 тыс», — заявил Артур Григорьянц, глава дисциплинарного комитета.

    Напомним, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся первого сентября на стадионе «Открытие Арена». Победу добыли «зенитчики» со счетом 0:1. 0

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