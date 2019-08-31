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    Гол Фекира принес «Бетису» победу над «Леганесом»

    «Бетис» — «Леганес»: счет матча 2:1, обзор голов

    Примера Футбол Испании Бетис Леганес Календарь Примеры
    «Бетис» в домашнем матче третьего тура испанской Примеры одержал победу над «Леганесом» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 50-й минуте открыли гости, когда отличился Мартин Брайтвайт.

    Хозяевам понадобилось всего четыре минуты, чтобы отыграться. Автором гола стал Лоренсо Морон.

    Победу андалузской команде принес Набиль Фекир, который нанес точный удар на 61-й минуте.

    Примера. 3-й тур
    «Бетис» — «Леганес» — 2:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 50 Брэйтуэйт, 1:1 — 54 Морон, 2:1 — 61 Фекир«Бетис»: Роблес, Эмерсон, Сидней (Бартра, 65), Манди, Педраса, Хоакин (Иглесиас, 72), Гуардадо, Каналес (Хави Гарсия, 84), Вильям Карвалью, Фекир, Морон«Леганес»: Куэльяр, Наварро, Омеруо, Сиовас, Сильва, Меса (Мерино, 79), Рубен Перес, Оскар Родригес (Руибаль, 79), Бустинса (Арнаис, 74), Эн-Несири, БрэйтуэйтПредупреждения: Меса (19), Манди (49), Сильва (68), Каналес (83), Фекир (90+4), Вильям Карвалью (90+6)

    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает 13-е место (3 очка), а «Леганес» — 20-е (0 очков). 0

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