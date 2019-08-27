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    Шапи выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

    «Краснодар» — «Олимпиакос»: составы, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Краснодар Футбол России Олимпиакос Календарь Лиги чемпионов
    Определились стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом».

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    Первая встреча в Пирее завершилась со счетом 0:4.

    «Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спаич, Вандерсон, Ольссон, Берг, Уткин, Вильена, Стоцкий, Сулейманов.

    Запасные: Сафонов, Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Кайо, Камболов.

    «Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.

    Запасные: Аллен, Судани, Камара, Аль-Араби, Торосидис, Сиссе, Ранджелович.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.08, на ничью — 3.80, тогда как на успех «Олимпиакоса» — 3.60.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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