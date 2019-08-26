Семеду: Мы не должны недооценивать «Краснодар»

Защитник «Олимпиакоса»поделился ожиданиями в преддверии второго матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара».

«На той стадии Лиги чемпионов, в которой мы сейчас играем, все команды сильны.

Безусловно, нас более чем удовлетворил результат первого матча в Греции, но мы не должны недооценивать соперника.

Я уверен, что игра будет сложной. Мы же должны провести её хорошо. Мы не пропускаем уже несколько игр подряд.

Наш успех повышает ожидания от нашей команды. Это заставляет нас играть только лучше», — приводит слова «Матч ТВ».

Первая игра греческой и российской команд закончилась крупной победой «Олимпиакоса» (4:0) 0