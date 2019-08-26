Комличенко готов покинуть «Младу Болеслав»

Российский нападающий клубарассказал, что существует вероятность, при которой он покинет свою команду до конца трансферного окна.

«Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. "Млада" и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

На счету 24-летнего Комличенко после четырех матчей чешского чемпионата пять забитых мячей.

По данным СМИ, в услугах игрока заинтересован ЦСКА. 0