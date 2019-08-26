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    Комличенко готов покинуть «Младу Болеслав»

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    Российский нападающий клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что существует вероятность, при которой он покинет свою команду до конца трансферного окна.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. "Млада" и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

    На счету 24-летнего Комличенко после четырех матчей чешского чемпионата пять забитых мячей.

    По данным СМИ, в услугах игрока заинтересован ЦСКА. 0

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