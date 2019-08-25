Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на матч против ЦСКА

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч седьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садулаев, Харин.

Запасные: Городов, Гиголаев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Шиманьски, Михалик, Митришев, Мбенг, Понсе.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0