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    «Арсенал» обыграл «Оренбург» в Туле

    «Арсенал» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли на 23-й минуте хозяева. Ткачёв принял передачу у штрафной и оставил мяч Ломовицкому, который чуть улучшил позицию и неотразимо с левой ноги пробил в верхний угол ворот «Оренбурга».

    На 52-й минуте Шкофлек в контратаке гостей сделал передачу к штрафной туляков, Деспотович протолкнул мяч себе на ход и под острым углом пробил точно под ближнюю штангу.

    А на 69-й минуте Лесовой с фланга сделал передачу к штрафной «Оренбурга», Луценко прокинул мяч между ног защитника, продвинулся вперёд и своим ударом поразил дальнюю девятку.

    «Арсенал» с 13 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ и сранялся по очкам с ЦСКА.

    «Оренбург» пока ни разу не победил в этом сезоне (5 поражений и две ничьи) и с 2 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

    РПЛ. 7-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Оренбург» — 2:1 (1:0)
    Голы: Ломовицкий, 23 (1:0). Деспотович, 52 (1:1). Луценко, 69 (2:1)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Бауэр, 77), Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий (Э.Кангва, 90+1), Луценко, Лесовой«Оренбург»: Руденко, Малых (Чуканов, 84), Шахов, Сиваков, Терехов, Мишкич, Афонин, Черных (Фамейе, 75), Шкофлек (Галаджан, 85), Аюпов, ДеспотовичПредупреждение: Деспотович, 22
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