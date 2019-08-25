«Арсенал» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

Тульскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче открыли на 23-й минуте хозяева. Ткачёв принял передачу у штрафной и оставил мяч Ломовицкому, который чуть улучшил позицию и неотразимо с левой ноги пробил в верхний угол ворот «Оренбурга».

На 52-й минуте Шкофлек в контратаке гостей сделал передачу к штрафной туляков, Деспотович протолкнул мяч себе на ход и под острым углом пробил точно под ближнюю штангу.

А на 69-й минуте Лесовой с фланга сделал передачу к штрафной «Оренбурга», Луценко прокинул мяч между ног защитника, продвинулся вперёд и своим ударом поразил дальнюю девятку.

«Арсенал» с 13 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ и сранялся по очкам с ЦСКА.

«Оренбург» пока ни разу не победил в этом сезоне (5 поражений и две ничьи) и с 2 очками занимает последнее место в турнирной таблице.