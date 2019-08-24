«Леванте» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыгралсо счетом 2:1.

Счет в матче уже на 2-й минуте забил нападающий гостей Херар Морено. На 68-й минуте Рохер Марти сравнял счет, реализовав пенальти.

А пять минут спустя «Леванте» получил право на второй пенальти, который также реализовал Рохер Марти.