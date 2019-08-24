«Леванте» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче уже на 2-й минуте забил нападающий гостей Херар Морено. На 68-й минуте Рохер Марти сравнял счет, реализовав пенальти.
А пять минут спустя «Леванте» получил право на второй пенальти, который также реализовал Рохер Марти.
Примера. 2-й тур
«Леванте» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)
Голы: Х.Морено, 3 (0:1). Рохер, 68 — с пенальти (1:1). Рохер, 73 — с пенальти (2:1)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Постиго, Рочина (Эрнани, 63), Кампанья, Вукчевич, Барди, Моралес (Мирамон, 84), Леон (Рохер, 64)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль (Тригерос, 88), Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 75), Х.Морено, Токо-Экамби (Бакка, 74), ЧиквуэзеПредупреждения: Андрес Фернандес, 67. Касорла, 70. Вукчевич, 80