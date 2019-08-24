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    Игбун хочет покинуть «Уфу»

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    Агент нападающего «Уфы» Сильвестра Игбуна Йенсен Бек заявил, что его клиент собирается покинуть башкирский клуб.

    Сильвестр Игбун
    Сильвестр Игбун

    По словам агента, нигериец может перейти в другой клуб РПЛ или переехать на Ближний Восток.

    «Это правда. Сильвестр хочет уйти из "Уфы". Мы работаем над этим, разговариваем с Шамилем Газизовым.

    Он в "Уфе" уже четыре года. Был лоялен клубу, все делал качественно. Теперь пришло время для нового вызова.

    Да, к нему есть интерес от клубов РПЛ, а также c Ближнего Востока. Не могу комментировать конкретные клубы. Мы следим за ситуацией и общаемся с несколькими командами», — приводит слова Бека «Спорт-Экспресс». 0

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