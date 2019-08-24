Игбун хочет покинуть «Уфу»

Сильвестр Игбун
ФК «Уфа»
По словам агента, нигериец может перейти в другой клуб РПЛ или переехать на Ближний Восток.
«Это правда. Сильвестр хочет уйти из "Уфы". Мы работаем над этим, разговариваем с Шамилем Газизовым.
Он в "Уфе" уже четыре года. Был лоялен клубу, все делал качественно. Теперь пришло время для нового вызова.
Да, к нему есть интерес от клубов РПЛ, а также c Ближнего Востока. Не могу комментировать конкретные клубы. Мы следим за ситуацией и общаемся с несколькими командами», — приводит слова Бека «Спорт-Экспресс». 0