АПЛ. «Челси» в гостях у «Норвича», «МЮ» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом»

С 23 по 25 августа проходят поединки третьего тура чемпионата Англии по футболу.

«Астон Вилла» — «Эвертон» 2:0

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Эвертоном» — 2:0.

В составе команды из Бирмингема голами в этой встрече отметились нападающий Уэсли (21-я минута) и полузащитник Анвар Эль-Гази (90+5).

В первых двух турах английской премьер-лиги «Астон Вилла» уступила поочередно «Тоттенхэму» (1:3) и «Борнмуту» (1:2).

Эта победа стала для команды первой с момента возвращения в высший дивизион чемпионата Англии.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон».

АПЛ. 3-й тур «Астон Вилла» — «Эвертон» — 2:0 (1:0) Голы: Уэсли, 21 (1:0). Эль-Гази, 90+5 (2:0)«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Хота (Эль-Гази, 78), Уэсли, Трезеге (Эль-Мохамади, 86)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ивоби, 61), Андре Гомеш, Бернард (М.Кин, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 78)Предупреждения: Гильбер, 5. Калверт-Льюин, 52. Андре Гомеш, 80. Трезеге, 85. Коулман, 85

«Норвич Сити» — «Челси»

24 августа, 14:30 мск

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»

24 августа, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

24 августа, 17:00 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»

24 августа, 17:00 мск

«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»

24 августа, 17:00 мск

«Ливерпуль» — «Арсенал»

24 августа, 19:30 мск

«Борнмут» — «Манчестер Сити»

25 августа, 16:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед»

25 августа, 18:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Бёрнли»

25 августа, 18:30 мск