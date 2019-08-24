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    АПЛ. «Челси» в гостях у «Норвича», «МЮ» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом»

    Подробности матчей 3-го тура английской Премьер-лиги

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    С 23 по 25 августа проходят поединки третьего тура чемпионата Англии по футболу.

    «Астон Вилла» — «Эвертон» 2:0

    В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Эвертоном» — 2:0.

    В составе команды из Бирмингема голами в этой встрече отметились нападающий Уэсли (21-я минута) и полузащитник Анвар Эль-Гази (90+5).

    В первых двух турах английской премьер-лиги «Астон Вилла» уступила поочередно «Тоттенхэму» (1:3) и «Борнмуту» (1:2).

    Эта победа стала для команды первой с момента возвращения в высший дивизион чемпионата Англии.

    В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон».

    АПЛ. 3-й тур
    «Астон Вилла» — «Эвертон» — 2:0 (1:0)
    Голы: Уэсли, 21 (1:0). Эль-Гази, 90+5 (2:0)«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Хота (Эль-Гази, 78), Уэсли, Трезеге (Эль-Мохамади, 86)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ивоби, 61), Андре Гомеш, Бернард (М.Кин, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 78)Предупреждения: Гильбер, 5. Калверт-Льюин, 52. Андре Гомеш, 80. Трезеге, 85. Коулман, 85

    «Норвич Сити» — «Челси»

    24 августа, 14:30 мск

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»

    24 августа, 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    24 августа, 17:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»

    24 августа, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»

    24 августа, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Арсенал»

    24 августа, 19:30 мск

    «Борнмут» — «Манчестер Сити»

    25 августа, 16:00 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед»

    25 августа, 18:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Бёрнли»

    25 августа, 18:30 мск

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