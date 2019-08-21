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    «Олимпиакос» — «Краснодар»: Вальбуэна и Берг начнут игру в старте

    «Олимпиакос» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Олимпиакоса» и «Краснодара» на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Краснодар» сыграет на выезде
    «Краснодар» сыграет на выезде

    Встреча пройдет в Пирее и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Олимпиакос»: Са, Семеду, Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе, Герреро.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Вильена, Камболов, Намли, Кабелла, Вандерсон, Берг.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Олимпиакосу». Коэффициент на его победу — 1.91, тогда как на успех «Краснодара» — 4.20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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