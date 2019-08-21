«Олимпиакос» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Краснодар» сыграет на выезде
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Встреча пройдет в Пирее и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Олимпиакос»: Са, Семеду, Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе, Герреро.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Вильена, Камболов, Намли, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Олимпиакосу». Коэффициент на его победу — 1.91, тогда как на успех «Краснодара» — 4.20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.