Манджукич может оказаться в «Барселоне»

По данным Tuttosport, форвардможет перейти в. Испанский клуб планирует предложить трансфер с обменом.

«Туринцы» в свою очередь не против обзавестись центральным полузащитником. Им пригляделся Иван Ракитич. Таким образом, «блауграна» могут предложить обмен Ракитича на Манджукича.

На данный момент специализированные ресурсы оценивают стоимость Манджукича в 18 млн евро, тогда как Ракитич обойдется в 40 млн евро.

Хавбек оказался в «Барсе» на год раньше, чем Манджукич перешел в «Юве». Если Ракитич отыграл за «каталонцев» 269 матчей, то нападающий из Турина провел в составе «зебр» 162 поединка. 0