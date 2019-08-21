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    Манджукич может оказаться в «Барселоне»

    Трансферы Барселона Ювентус
    По данным Tuttosport, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может перейти в «Барселону». Испанский клуб планирует предложить трансфер с обменом.

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич

    «Туринцы» в свою очередь не против обзавестись центральным полузащитником. Им пригляделся Иван Ракитич. Таким образом, «блауграна» могут предложить обмен Ракитича на Манджукича.

    На данный момент специализированные ресурсы оценивают стоимость Манджукича в 18 млн евро, тогда как Ракитич обойдется в 40 млн евро.

    Хавбек оказался в «Барсе» на год раньше, чем Манджукич перешел в «Юве». Если Ракитич отыграл за «каталонцев» 269 матчей, то нападающий из Турина провел в составе «зебр» 162 поединка. 0

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