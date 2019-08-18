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    Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться

    Шальке 04 Футбол Германии Бундеслига Бешикташ Трансферы Календарь Бундеслиги
    Трансфер украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн.

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению в вопросе порядка оплаты трансфера. Ранее сообщалось, что сумма трансфера украинского футболиста составит € 2,5 млн, однако сторонам пока не удалось договориться, как будет осуществляться оплата.

    В частности, у «Шальке» и «Бешикташа» есть разногласия относительно количества и последовательности траншей.

    В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах немецкого национального чемпионата (семь — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также получил одну красную карточку. 0

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