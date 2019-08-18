Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться

Трансфер украинского полузащитниканаходится под угрозой срыва, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн.

По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению в вопросе порядка оплаты трансфера. Ранее сообщалось, что сумма трансфера украинского футболиста составит € 2,5 млн, однако сторонам пока не удалось договориться, как будет осуществляться оплата.

В частности, у «Шальке» и «Бешикташа» есть разногласия относительно количества и последовательности траншей.

В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах немецкого национального чемпионата (семь — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также получил одну красную карточку. 0