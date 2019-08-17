Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»

Денис Черышев
globallookpress.com
В список готовящихся к игре футболистов вошел полузащитник сборной России Денис Черышев. Отметим отсутствие капитана команды полузащитника Дани Парехо и защитника Хосе Гайя. Оба игрока отбывают дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, полученных в прошлом сезоне.
Матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» пройдет в субботу, 17 августа, на стадионе «Месталья».
🔥 Convocatoria para ARRANCAR @LaLiga con @libertexesp 🦇— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 16 августа 2019 г.
¡#Mestalla os espera! 🏟#ValenciaRealSociedad pic.twitter.com/7ZcI7K5sz6