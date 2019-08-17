Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»

на своем сайте огласила заявку на матч первого тура чемпионата Испании с

В список готовящихся к игре футболистов вошел полузащитник сборной России Денис Черышев. Отметим отсутствие капитана команды полузащитника Дани Парехо и защитника Хосе Гайя. Оба игрока отбывают дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, полученных в прошлом сезоне.

Матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» пройдет в субботу, 17 августа, на стадионе «Месталья».

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