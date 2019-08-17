«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: счет матча 5:1, обзор голов

Дортмундскаяодержала крупную домашнюю победу над(5:1) в матче 1-го тура чемпионата Германии.

Счет уже на первой минуте открыли гости — отличился нападающий Флориан Нидерлехнер. Спустя две минуты Пако Алькасер сравнял счет.

Дортмундцы вышли вперед на 51-й минуте, когда гол забил полузащитник Джейдон Санчо. На 57-й минуте Марко Ройс увеличил преимущество «Боруссии».

Спустя еще две минуты Пако Алькасер оформил дубль, а на 82-й минуте Юлиан Брандт поставил победную точку.

В следующем туре 23 августа команда Люсьена Фавра в гостях сыграет с «Кельном», а «Аугсбург» на следующий день примет «Унион».

В параллельном матче леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над «Падерборном» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Леон Бейли (11-я минута), Кай Хаверц (19) и Кевин Фолланд (69). За гостей отличились Свен Михель (15) и Штрели Мамба (25).

Во 2-м туре «Байер» сыграет с «Фортуной», а «Падерборн» примет «Фрайбург».

В других матчах тура «Вердер» проиграл дюссельдорфской «Фортуне» (1:3), «Вольфсбург» оказался сильнее «Кёльна» (2:1), а «Фрайбург» разгромил «Майнц» (3:0). 0