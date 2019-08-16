Круговой склоняется к переходу в «Зенит»

Защитник «Уфы»склонен принять предложение, а не, сообщает «Спорт-Экспресс»

Оба клуба сделали «Уфе» схожие предложения о трансфере — в размере 2 миллионов евро. Игрок получил разрешение вести переговоры, общался с руководством как ЦСКА, так и «Зенита».

Зарплатные предложения футболисту были сопоставимыми, его оклад вырастет как минимум в шесть раз, но «Зенит» еще больше повысит размер личного контракта.

Еще в середине недели все активно шло к трансферу в армейский клуб, но на вечер пятницы «Зенит» является приоритетом самого Кругового.

Ожидается, что питерский клуб сразу же отдаст его в аренду на сезон той же «Уфе».

21-летний футболист в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу» и сделал один результативный пас. 0