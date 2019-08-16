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    Неймар вызван в сборную Бразилии на матчи с Колумбией и Перу

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    Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу.

    Неймар
    Неймар

    Главный тренер «селесао» Тите включил в состав 23 футболиста:

    Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Иван («Понте Прета»), Эвертон («Палмейрас»).

    Защитники: Маркиньос, Силва (оба — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Милитао («Реал»), Сандро («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Дани Алвес («Сан-Паулу»), Самир («Удинезе»), Жорже («Сантос»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Пакета («Милан»), Фабиньо («Ливерпуль»), Аллан («Наполи»), Артур, Коутиньо (оба — «Барселона»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Нерес («Аякс»), Фирмино («Ливерпуль»), Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус («Реал»), Бруну Энрике («Фламенго»).

    6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10 сентября — с Перу. 0

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