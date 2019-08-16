Неймар вызван в сборную Бразилии на матчи с Колумбией и Перу

Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу.

Главный тренер «селесао» Тите включил в состав 23 футболиста:

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Иван («Понте Прета»), Эвертон («Палмейрас»).

Защитники: Маркиньос, Силва (оба — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Милитао («Реал»), Сандро («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Дани Алвес («Сан-Паулу»), Самир («Удинезе»), Жорже («Сантос»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Пакета («Милан»), Фабиньо («Ливерпуль»), Аллан («Наполи»), Артур, Коутиньо (оба — «Барселона»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Нерес («Аякс»), Фирмино («Ливерпуль»), Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус («Реал»), Бруну Энрике («Фламенго»).

6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10 сентября — с Перу. 0