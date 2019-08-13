Лэмпард: «Челси» хочет завоевать Суперкубок УЕФА

Главный тренерподелился ожиданиями от матча св матче за Суперкубок УЕФА.

«Надо быть предельно готовыми. Наш клуб хочет этот трофей. Я его еще не завоевывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы. Встреча со столь мощным клубом, как "Ливерпуль", обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край.

В финалах, бывает, и проигрываешь, это тяжелые матчи, но чего делать решительно нельзя, так это проигрывать в финале из-за неподготовленности, отсутствия страсти или желания сделать все ради победы в поединке такого калибра.

Это будет мой первый официальный европейский матч в качестве тренера "Челси". Каждый футболист должен осознавать значение этой игры для клуба и то, что мы обязаны отдать на поле все силы, ибо там будет трудно. Нас ждет серьезное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями "О, а мы ведь могли сделать еще и это", "Мы упустили эту возможность" или "Мы были не до конца готовы к игре". Нельзя будет искать перед собой оправданий», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, Лэмпард возглавил «Челси» в начале июля, ранее 41-летний специалист руководил «Дерби Каунти».

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится в Стамбуле в четверг, 14 августа, и начнется в 22:00 по мск. 0