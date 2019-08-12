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    Бабаев рассказал, почему ЦСКА не стал продавать Чалова

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Предложение от "Кристал Пэлас" было. Мы разговаривали с английским клубом. Но изначально дали понять коллегам, что трансфер Федора не планируем.

    Вопрос для нас был закрыт достаточно быстро при попытке продолжить переговоры. Нам приятно, что за игроком внимательно следят. Посчитали, что в данный момент это не пойдет на пользу команде.

    Действительно, была бы хорошая сделка. Но у нас амбициозная команда. Мы не можем разделять трансферные интересы с интересами команды.

    Федя еще пару лет назад лично мне рассказывал, что у него есть такая амбициозная цель — попробовать себя в хорошем чемпионате.

    Мы поддерживаем эту цель. Но всему свое время. Он нас понял, никаких сложностей не возникло», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0

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