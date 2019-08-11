«Порту» и «Краснодар» рассудят итальянцы

Марко Гуида
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Главным арбитром назначен Марко Гуида. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Четвертый рефери — Фабио Мареска.
Встреча пройдет в Порту 13 августа. Первый матч команд в Краснодаре завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.
Российский арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Дюделанжем», который пройдет в Таллине 13 августа.
Помогать Лапочкину будут ассистенты Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Четвертый рефери — Виталий Мешков. 0