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    «Порту» и «Краснодар» рассудят итальянцы

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    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» обслужит бригада арбитров из Италии, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Марко Гуида
    Марко Гуида

    Главным арбитром назначен Марко Гуида. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Четвертый рефери — Фабио Мареска.

    Встреча пройдет в Порту 13 августа. Первый матч команд в Краснодаре завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.

    Российский арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Дюделанжем», который пройдет в Таллине 13 августа.

    Помогать Лапочкину будут ассистенты Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Четвертый рефери — Виталий Мешков. 0

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