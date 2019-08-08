Полузащитник «Милана» перейдет в «Вулверхэмптон»

Полузащитникможет перебраться в Англию до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, следующим клубом 22-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». «Волки» уже согласовали с «россонери» переход ивуарийского хавбека за € 25 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.

Проблемой могут стать финансовые запросы Кессье. Годовой оклад Франка в «Милане» составляет € 2,5 млн, и в Англии он намерен получать значительно больше денег — около € 4 млн.

Весной сообщалось, что в услугах Кессье заинтересованы другие английские клубы — «Арсенал» и «Тоттенхэм». 0