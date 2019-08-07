В пятом туре РПЛ на двух матчах будет использована VAR

РФС на своем официальном сайте объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи пятого тура российской Премьер-лиги.

В пятом туре РПЛ на двух матчах будет использован VAR globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Отметим, что на двух поединках этого тура будет действовать система видеоассистента арбитра (VAR). Она будет использована на матчах «Краснодар» — «Рубин» и «Ростов» — «Крылья Советов».

10 августа (суббота)

«Оренбург» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Ерёмин (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Динамо» — «Зенит»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

11 августа (воскресенье)

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» — «Урал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА — «Сочи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

12 августа (понедельник)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); VAR — Сергей Карасёв (Москва), AVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва). 0