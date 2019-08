Карл Дженкинсон перебрался в «Ноттингем Форест»

Лондонскийпродал защитникав клуб из Чемпионшипа, сообщает официальный сайт «красных». Стоимость футболиста не сообщили.

Зато был назван срок действия контракта британца с новым клубом. Он закончится летом в 2022 году.

Напомним, что в составе «канониров» футболист оказался в 2011 году, когда его приобрели у «Чарльтона» за 1,13 млн евро. В общей сложности ему удалось отыграть за «Арсенал» 70 матчей.

Последние годы Дженкинсон провел в аренде у «Вест Хэма» и «Бирмингема».

🤝 Jenkinson joins!#NFFC are delighted to announce the signing of England international defender @carljenkinson for an undisclosed fee from @Arsenal on a three-year contract. pic.twitter.com/JbeH0aERUv