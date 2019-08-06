Гаджиев: У «Краснодара» хорошие шансы в противостоянии с «Порту»

Известный футбольный тренерподелился ожиданиями от стартав квалификации Лиги чемпионов.

Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» состоится 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи — 20.00 мск.

«У "Краснодара" есть серьезные шансы в этом противостоянии. Не могу сказать, что они выше, чем у "Порту", но я бы не хотел принижать нашу команду. Это хороший клуб.

Если футболисты не будут делать ляпы и пропускать быстрые контратаки, то у них есть шансы на успех. У южан серьезная атакующая мощь, но ведь нет гарантии, что они большую часть времени будут атаковать.

Это зависит от того, кто в этом матче окажется сильнее. А с точки зрения игры в обороне "Краснодар" подавляет.

Но если вспомнить встречу "Порту" с "Локомотивом" — они несколько раз наказали "железнодорожников" выходами в контратаку. А у "Краснодара" есть такая слабина.

Когда команда играет в атаке, создает предпосылки, чтобы соперник застал его быстрыми контратаками врасплох. Если удастся этого избежать — все будет нормально», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол». 0