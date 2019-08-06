ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардАПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица
  • 19:01
    • Сборная России победила Швецию в матче Кубка Глинки/Гретцки
  • 18:22
    • Глушаков рассказал о психологической травме
  • 18:10
    • Родионов назначен президентом академии «Спартака»
  • 17:40
    • Официально: Косельни перешел в «Бордо»
  • 17:14
    • «Арсенал» может арендовать Коутиньо
    Все новости спорта

    Гаджиев: У «Краснодара» хорошие шансы в противостоянии с «Порту»

    Краснодар Лига чемпионов Порту Португалия Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от старта «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» состоится 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи — 20.00 мск.

    «У "Краснодара" есть серьезные шансы в этом противостоянии. Не могу сказать, что они выше, чем у "Порту", но я бы не хотел принижать нашу команду. Это хороший клуб.

    Если футболисты не будут делать ляпы и пропускать быстрые контратаки, то у них есть шансы на успех. У южан серьезная атакующая мощь, но ведь нет гарантии, что они большую часть времени будут атаковать.

    Это зависит от того, кто в этом матче окажется сильнее. А с точки зрения игры в обороне "Краснодар" подавляет.

    Но если вспомнить встречу "Порту" с "Локомотивом" — они несколько раз наказали "железнодорожников" выходами в контратаку. А у "Краснодара" есть такая слабина.

    Когда команда играет в атаке, создает предпосылки, чтобы соперник застал его быстрыми контратаками врасплох. Если удастся этого избежать — все будет нормально», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Краснодар» ждет запоминающийся выезд, а «Спартак» обязан побеждать
  • Вчера в 19:40
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Порту»
  • 1.81
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли ПАОК «Аякс»?
  • ПАОК — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • АПОЭЛ на Кипре оставит «Карабах» ни с чем
  • АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Дрогнет ли «Ференцварош» перед «Динамо» Загреб?
  • «Динамо» Загреб — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезонОсновные итоги минувшего матча за Суперкубок Англии Вчера в 14:320
  • 15:41
    • Мещеряков — о трансфере Комличенко: Запросы сторон вне разумных пределов
  • 17:26
    • «Динамо» интересуется тунисским полузащитником
  • 14:48
    • Владелец «Дерби»: Уверен, что мы согласуем вопрос с Руни
    Луис Суарес Футбол Неувядающий Суарес, потрясающий Обамеянг и гроссмейстер БускетсПять выводов после матча «Барселона» — «Арсенал» Вчера в 22:370
  • Экспресс дня

  • Удачно ли войдет «Аякс» в новый евросезон?
  • 6.34
    •
  • 20:28
    • Гаджиев: У «Краснодара» хорошие шансы в противостоянии с «Порту»
  • 20:16
    • «Арарат-Армения» проиграл «Сабуртало» в Лиге Европы
  • 19:56
    • «Млада Болеслав»: Переговоры о переходе Комличенко в «Локо» продолжаются
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол «Краснодар» ждет запоминающийся выезд, а «Спартак» обязан побеждатьРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки еврокубков для российских клубов Вчера в 19:400
  • 13:39
    • «Локомотив» назвал сроки возвращения Эдера
  • 13:25
    • Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером
  • 12:52
    • «Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие