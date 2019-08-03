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    ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

    Суперкубок Франции Футбол Франции ПСЖ Ренн
    В Китае состоялся поединок Суперкубка Франции между ПСЖ и «Ренном». Встреча проходила на стадионе «Спортивного центра Шеньчженя».

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Примечательно, что «парижане» по ходу встречи проигрывали. Они пропустили на 13 минуте матча. Обидчиком выступил Юну, который забил с передачи Буриго. Сравнять счет подопечным Тухеля удалось на 57 минуте. Результативным ударом отметился Мбаппе.

    Победный мяч забил Анхель ди Мария на 73 минуте, тем самым позволив своей команде выиграть очередной Суперкубок.

    Напомним, что это уже 7 трофей столичного клуба кряду. В данном матче ПСЖ выступал как чемпион Франции, а «Ренн» — как обладатель Кубка страны. 0

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