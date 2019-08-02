Шюррле очень нравится Москва и ее рестораны

Немецкий футболистпризнался, что уже успел посетить московские рестораны. Немец оценил русскую кухню и в целом отметил, что ему нравится Москва, сообщает « Чемпионат ».

«Мне нравится Москва, она огромная. А ещё тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то — нет», — заявил футболист в своем интервью.

Срок действия контракта Шюррле со «Спартаком» истекает в июне 2020 года. После этого игрок вернется в дортмундскую «Боруссию». Если руководство московского клуба решит выкупить хавбека, то сумма трансфера составит 8 млн евро. 0