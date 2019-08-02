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    • Шюррле очень нравится Москва и ее рестораны
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    Шюррле очень нравится Москва и ее рестораны

    Между тем
    Немецкий футболист Андре Шюррле признался, что уже успел посетить московские рестораны. Немец оценил русскую кухню и в целом отметил, что ему нравится Москва, сообщает «Чемпионат».

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Мне нравится Москва, она огромная. А ещё тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то — нет», — заявил футболист в своем интервью.

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