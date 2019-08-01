«Арсенал» объявил о трансфере Николя Пепе

Николя Пепе
twitter.com/Arsenal
О сумме трансфера 24-летнего футболиста не сообщается, однако ранее в СМИ говорилось о сумме в 75 миллионов евро.
Ивуариец выступал за «Лилль» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в чемпионате Франции, забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач.
Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых помимо «Арсенала» числились «Бавария», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019
🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW