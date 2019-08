«Арсенал» объявил о трансфере Николя Пепе

Лондонскийна своем официальном сайте объявил о подписании форварда «Лилля»

О сумме трансфера 24-летнего футболиста не сообщается, однако ранее в СМИ говорилось о сумме в 75 миллионов евро.

Ивуариец выступал за «Лилль» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в чемпионате Франции, забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых помимо «Арсенала» числились «Бавария», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩

🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW