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    Черевченко: Я беру всю вину за поражение от «Нефтчи» на себя

    Арсенал Тула Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы от азербайджанского «Нефтчи» (0:3).

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    По сумме двух матчей тульская команда уступила с общим счетом 0:4.

    «В обороне мы много наошибались. "Нефтчи" нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны.

    Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.

    У "Нефтчи" хорошие шансы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский "Шериф", который играл против российской команды.

    Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. "Нефтчи" заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты», — приводит слова Черевченко azerisport.com. 0

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