«Русенборг», «Црвена Звезда» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

Состоялись ответные поединки в трех парах второго квалификационного раунда

«Карабах» добыл разгромную победу twitter.com/fkqarabagh 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Црвена Звезда» в гостях проиграла ХИК со счетом 1:2.

На 46-й минуте встречи счет открыл полузащитник финского клуба Себастьян Дальстрем. Спустя 10 минут хавбек сербской команды Душан Йованчич ответил точным ударом.

На 3-й компенсированной минуте встречи форвард ХИК Рику Риски установил окончательный счет в игре. «Црвена Звезда» вышла в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (общий счет — 3:2).

«Русенборг» дома одержал победу над БАТЭ — 2:0. В составе норвежского клуба отличились нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.

По сумме двух матчей «Русенборг» прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 3:2).

«Карабах» выиграл у «Дандолка» — 3:0. Первый матч завершился вничью 1:1, поэтому дальше прошли азербайджанцы, которые встретятся в третьем раунде квалификации с кипрским клубом АПОЭЛ.

В составе победителей дубль сделал Хайме Ромеро, еще один мяч в активе Аилтона. 0