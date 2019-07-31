«Русенборг», «Црвена Звезда» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

«Црвена Звезда» в гостях проиграла ХИК со счетом 1:2.
На 46-й минуте встречи счет открыл полузащитник финского клуба Себастьян Дальстрем. Спустя 10 минут хавбек сербской команды Душан Йованчич ответил точным ударом.
На 3-й компенсированной минуте встречи форвард ХИК Рику Риски установил окончательный счет в игре. «Црвена Звезда» вышла в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (общий счет — 3:2).
«Русенборг» дома одержал победу над БАТЭ — 2:0. В составе норвежского клуба отличились нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.
По сумме двух матчей «Русенборг» прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 3:2).
«Карабах» выиграл у «Дандолка» — 3:0. Первый матч завершился вничью 1:1, поэтому дальше прошли азербайджанцы, которые встретятся в третьем раунде квалификации с кипрским клубом АПОЭЛ.
В составе победителей дубль сделал Хайме Ромеро, еще один мяч в активе Аилтона. 0