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    «Русенборг», «Црвена Звезда» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

    Лига чемпионов Русенборг Календарь Лиги чемпионов
    Состоялись ответные поединки в трех парах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Карабах» добыл разгромную победу
    «Карабах» добыл разгромную победу

    «Црвена Звезда» в гостях проиграла ХИК со счетом 1:2.

    На 46-й минуте встречи счет открыл полузащитник финского клуба Себастьян Дальстрем. Спустя 10 минут хавбек сербской команды Душан Йованчич ответил точным ударом.

    На 3-й компенсированной минуте встречи форвард ХИК Рику Риски установил окончательный счет в игре. «Црвена Звезда» вышла в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (общий счет — 3:2).

    «Русенборг» дома одержал победу над БАТЭ — 2:0. В составе норвежского клуба отличились нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.

    По сумме двух матчей «Русенборг» прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 3:2).

    «Карабах» выиграл у «Дандолка» — 3:0. Первый матч завершился вничью 1:1, поэтому дальше прошли азербайджанцы, которые встретятся в третьем раунде квалификации с кипрским клубом АПОЭЛ.

    В составе победителей дубль сделал Хайме Ромеро, еще один мяч в активе Аилтона. 0

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