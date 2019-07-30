Два российских футболиста вошли в рейтинг топ-50 талантов Европы

УЕФА опубликовал рейтинг 50 молодых футболистов Европы, которые могут проявить себя в новом сезоне.

В топ-50 были включены четыре футболиста из РПЛ, в том числе — два россиянина.

В рейтинг были включены 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, 21-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков, 21-летний хорватский хавбек Никола Влашич, который также выступает за ЦСКА, и 18-летний грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Авторы материала отметили, что Обляков является универсальным футболистом, а в отношении Сафонова задались вопросом, сможет ли он стать новым Игорем Акинфеевым. 0