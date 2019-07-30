Официальный сайт Футбольной Ассоциации сообщил, что с нового сезона-2019/20 в английских дивизионах начиная с пятого и ниже, будет действовать новый способ борьбы со спорами игроков против решения арбитра.

В этом сезоне в Англии введут временные удаления футболистов globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Теперь, если футболист не будет соглашаться с решением главного арбитра матча, рефери может принять решение отправить игрока на «скамейку штрафников». При этом, арбитр показывает игроку желтую карточку и обеими руками указывает в сторону боковой линии. Два таких временных увольнения приведут к удалению.

Штраф — 10 минут. Именно столько игрок будет наблюдать за игрой за пределами поля. В случае пропущенного гола его команды, штрафник все равно остается на «скамейке».

«Несогласие — ключевая часть игры, которую необходимо решить, и наш экспериментальный этап доказал, что "скамейка штрафников" работает хорошо», — сказал генеральный директор Федерации футбола Англии Марк Буллингем. 0