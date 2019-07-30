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    «Селтик», АПОЭЛ и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

    Лига чемпионов АПОЭЛ Селтик Календарь Лиги чемпионов
    Кипрский АПОЭЛ на своем поле разгромил черногорскую «Сутьеску» (3:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Селтик»
    «Селтик»

    Хет-триком в составе хозяев отметился Андрия Павлович, поразивший ворота соперника на 13-й, 25-й и 66-й минутах.

    В следующей стадии турнира киприоты сыграют с победителем пары «Карабах» — «Дандолк».

    В параллельном матче шотландский «Селтик» обыграл в Эстонии «Калью» со счетом 2:0.

    На 10-й минуте защитник хозяев Александр Кулиниц срезал мяч в свои ворота, а в компенсированное время Марьян Швед установил окончательный счет.

    Шотландцы, победившие в первом со счетом 5:0, вышли в следующий квалификационный раунд, где сыграют с «ЧФР Клуж» Дана Петреску, который на выезде сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива (2:2), но пробился дальше по сумме двух матчей (3:2). 0

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